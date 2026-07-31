Connect with us

INTERVISTE

Er Faina su Taylor: “Cose che capitano, ma credo sia stato anche un monito”

Published

3 ore ago

on

Kenneth Taylor con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Damiano Er Faina ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale si è soffermato sulla discussione tra Taylor e Gattuso oltre che sulla situazione di Ratkov alla Lazio.

Leggi Anche: Agente Taylor: “Con Gattuso è tutto rientrato, sono cose che accadono”

Er Faina sul caso Taylor e la situazione di Ratkov

Su Taylor

“Sono cose che succedono spesso e in tutte le squadre. Il problema è che la Lazio era in diretta, altrimenti non sarebbe neanche emersa questa notizia. Io credo sia stato anche un monito a quella che è la situazione societaria, che credo la squadra stia soffrendo più del previsto. La situazione metereologica non aiuta. Ieri quando è successo erano le 10.15, faceva caldissimo. La Lazio giocherà alle 9.30 di mattina”.

Su Ratkov

“Ha 20 presenze tra Europa e Champions League. Non se lo possono permettere tutti i calciatori, quindi un po’ di carisma me lo aspettavo. Quando entra in campo fa difficoltà. Forse avrà un blocco e la situazione scoietaria potrebbe aver influito. Non lo so. Io non credo che sia così scarso. Lo avevo visto in Europa e mi era sembrato un giocatore che aveva presenza in area di rigore, che apriva spazio alle sue spalle per i compagni”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Amichevole 01/08/2026 · 11:00
Lazio
VS
Avellino
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 26/07/2026 · 18:00
Lazio
6-0
Finale
Flaminia Civita Castellana
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI