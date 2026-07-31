INTERVISTE
Er Faina su Taylor: “Cose che capitano, ma credo sia stato anche un monito”
Damiano Er Faina ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale si è soffermato sulla discussione tra Taylor e Gattuso oltre che sulla situazione di Ratkov alla Lazio.
Leggi Anche: Agente Taylor: “Con Gattuso è tutto rientrato, sono cose che accadono”
Er Faina sul caso Taylor e la situazione di Ratkov
Su Taylor
“Sono cose che succedono spesso e in tutte le squadre. Il problema è che la Lazio era in diretta, altrimenti non sarebbe neanche emersa questa notizia. Io credo sia stato anche un monito a quella che è la situazione societaria, che credo la squadra stia soffrendo più del previsto. La situazione metereologica non aiuta. Ieri quando è successo erano le 10.15, faceva caldissimo. La Lazio giocherà alle 9.30 di mattina”.
Su Ratkov
“Ha 20 presenze tra Europa e Champions League. Non se lo possono permettere tutti i calciatori, quindi un po’ di carisma me lo aspettavo. Quando entra in campo fa difficoltà. Forse avrà un blocco e la situazione scoietaria potrebbe aver influito. Non lo so. Io non credo che sia così scarso. Lo avevo visto in Europa e mi era sembrato un giocatore che aveva presenza in area di rigore, che apriva spazio alle sue spalle per i compagni”.
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