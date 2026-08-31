Er Faina: “Ecco come stanno le cose con Romagnoli”

Ai microfoni di Radio Laziale Damiano Er Faina si è espresso sul futuro di Romagnoli, sui neo arrivati Frattesi e Pinamonti e sul possibile partente Cancellieri.

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Le parole di Damiano Er Faina su Frattesi e Pinamonti.

“Quando prendi giocatori da grandi squadre si vede la differenza. La Lazio fa 6 punti, entrambi con gol di Frattesi. Questo purtroppo è un dato. Purtroppo perché questa società non va a prendere i giocatori da società importanti. Quando ho sentito il nome di Zhegrova mi si sono illuminati gli occhi. Io avrei fatto altre operazioni simili, piuttosto che per giocatori che non possono fare la differenza come Gudmundsson.

Pinamonti è forte secondo me. Ieri in dieci minuti ha fatto vedere che è un attaccante, quando ha sfiorato il gol. Dia non mi ha dato questa sensazione in tutta la partita. Lui viene più fuori, lega il gioco. Chi si aspetta Immobile o Klose sta sbagliando, però è un attaccante”.

Er Faina su Cancellieri.

“Cancellieri non accetta l’uscita. So che la Lazio ha accettato l’offerta del Genoa, ma lui non vuole andar via. Il problema è sempre societario. Non si possono portare così tanti giocatori a scadenza”.

Er Faina su Romagnoli.

“Dal Qatar tentennano. L’Atalanta? Potrebbe essere un’opzione. Lui non sarebbe triste nel rimanere alla Lazio, il problema è che la società non lo vuole tenere. Gattuso lo stima e lo terrebbe in rosa. Però dovrebbe fare un anno in una squadra dove l’apparato dirigenziale, e soprattutto Lotito, non lo vuole. Dall’altra parte c’è l’Atalanta, dove troverebbe un mister che lo stima. Il problema è che la Lazio chiede dei soldi per cederlo e l’Atalanta non è disposto ad accontentarla”.

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