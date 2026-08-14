Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Er Faina: “Icardi è una possibilità”

Published

4 ore ago

on

Mauro Icardi

Damiano Er Faina, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, concedendo un’intervista nella quale ha parlato della situazione relativa a Mauro Icardi che, svincolato, è stato proposto alla Lazio negli scorsi giorni dal suo agente. 

Leggi anche: “Frattesi, la Lega Serie A blocca tutto: il motivo

Er Faina concede un’intervista su Icardi e il suo possibile arrivo a Formello

“Icardi è stato proposto. Il procuratore di Icardi si affida a intermediari molto importanti. Lui è stato proposto anche alla Fiorentina. Ha aperto a più destinazioni, compresa la Lazio. Il calciatore chiede 6 milioni. Mi dispiace aver letto delle critiche nei suoi confronti. Da quello che so io la Lazio può arrivare a un massimo di 2,5 milioni di stipendio. Se non dovesse trovare squadra, può diventare una possibilità per l’ultima settimana di mercato”. 

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
VS
Mantova
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI