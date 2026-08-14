CALCIOMERCATO LAZIO
Er Faina: “Icardi è una possibilità”
Damiano Er Faina, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, concedendo un’intervista nella quale ha parlato della situazione relativa a Mauro Icardi che, svincolato, è stato proposto alla Lazio negli scorsi giorni dal suo agente.
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Er Faina concede un’intervista su Icardi e il suo possibile arrivo a Formello
“Icardi è stato proposto. Il procuratore di Icardi si affida a intermediari molto importanti. Lui è stato proposto anche alla Fiorentina. Ha aperto a più destinazioni, compresa la Lazio. Il calciatore chiede 6 milioni. Mi dispiace aver letto delle critiche nei suoi confronti. Da quello che so io la Lazio può arrivare a un massimo di 2,5 milioni di stipendio. Se non dovesse trovare squadra, può diventare una possibilità per l’ultima settimana di mercato”.
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