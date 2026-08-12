Er Faina: “Pinamonti sta spingendo per la Lazio”

Damiano Er Faina ha parlato della situazione di mercato relativa ad Andrea Pinamonti in una intervista con Radio Laziale, facendo il punto sulla trattativa.

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L’intervista con Er Faina dove l’influencer ha parlato della trattativa per Pinamonti

“Pinamonti sta spingendo tantissimo per venire alla Lazio. Oggi avrà un colloquio personale con i dirigenti del Sassuolo e ribadirà la sua volontà. La Lazio ha già avanzato una proposta al club neroverde: un prestito con obbligo condizionato. Il suo contratto scade nel 2027, ma lui ha un’opzione di rinnovo annuale a favore del giocatore. Il Sassuolo preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo. Oggi ci sarà un contatto con la dirigenza del Sassuolo perché Pinamonti ha espresso la volontà di trasferirsi alla Lazio. Tra il giocatore e Gattuso c’è già stato un contatto”.

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