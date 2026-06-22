Er Faina: “Un procuratore mi ha detto che Gattuso sta chiamando Zaniolo”

Durante un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, Damiano “Er Faina”, ha parlato delle voci degli ultimi giorni, sulla possibile trattativa fra la Lazio e Zaniolo. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Damiano “Er Faina” sulla trattativa della Lazio per Zaniolo

“La notizia esce tre o quattro giorni fa, mi sono informato per vie traverse e questo procuratore mi ha detto di Gattuso che continua a chiamare Zaniolo. Mi sembrerebbe paradossale, ma sono stati in Nazionale insieme. Da questa gestione mi aspetto di tutto, sembra che a Formello vivano da un’altra parte, non mi meraviglierebbe la scelta di Zaniolo. Al netto che poi calcisticamente parlando ha fatto bene con l’Udinese”.

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