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Er Faina: “Essere primi dopo poche giornate è inutile. Caro Lotito, i sogni sono altro”
Damiano “Er Faina“, con un tweet apparso sul suo profilo X, ha criticato aspramente le parole rilasciate dal presidente Lotito in una lunga intervista al Fatto Quotidiano, sottolineando come i sogni siano un’altra cosa rispetto a un primo posto dopo poche giornate.
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Le parole di Er Faina sull’intervista del presidente Lotito
“Lotito dice: “Siamo primi in classifica, non basta per far sognare i tifosi?”. Potrei citare i due settimi posti e il nono posto negli ultimi tre anni. Potrei citare i mercati bloccati o a saldo zero. Potrei citare quattro allenatori dimissionari negli ultimi tre anni. Ma mi basta citare l’uscita dalla Coppa Italia ai trentaduesimi contro il Mantova, squadra di Serie B. Essere primi dopo poche giornate, è inutile, i sogni sono un’altra cosa“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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