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Er Faina: “Il Sassuolo non sta dando il via libera per Pinamonti alla Lazio, ecco perché”

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2 ore ago

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Er Faina Pinamonti Lazio Sassuolo

Il noto personaggio social, e grande tifoso laziale, Damiano “Er Faina“, sui suoi social ha rivelato che il Sassuolo non starebbe dando il via libera per Pinamonti, in attesa di chiudere Sebastiano Esposito. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Pinamonti quando vede giallorosso si accende: i numeri contro la Roma

Le parole di Damiano “Er Faina” sul trasferimento di Pinamonti alla Lazio

Il Sassuolo non sta dando il via libera per Pinamonti alla Lazio perché aspetta di chiudere per Sebastiano Esposito. Nuovi contatti in giornata tra il Sassuolo e l’attaccante del Cagliari per provare a sbloccare la situazione”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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