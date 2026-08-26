Er Faina: “Il Sassuolo non sta dando il via libera per Pinamonti alla Lazio, ecco perché”

Il noto personaggio social, e grande tifoso laziale, Damiano “Er Faina“, sui suoi social ha rivelato che il Sassuolo non starebbe dando il via libera per Pinamonti, in attesa di chiudere Sebastiano Esposito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Damiano “Er Faina” sul trasferimento di Pinamonti alla Lazio

“Il Sassuolo non sta dando il via libera per Pinamonti alla Lazio perché aspetta di chiudere per Sebastiano Esposito. Nuovi contatti in giornata tra il Sassuolo e l’attaccante del Cagliari per provare a sbloccare la situazione”.

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