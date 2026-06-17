Ercole: “Non vedo via d’uscita, Lotito va contro tutto e tutti. Alla Lazio non c’è logica”

Marco Ercole, giornalista del Corriere dello Sport, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione attuale in casa Lazio, delle voci di acquisizione della Reggina da parte di Lotito e molto altro: ecco le sue parole.

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Le parole di Ercole nell’intervista sulla Lazio

“Fatico molto a trovare una logica in tutto quello che sta accadendo e viene detto da un anno a questa parte nella Lazio. Si è andati verso una deriva comunicativa e fattuale evidente. Il fatto che adesso ci sia anche l’acquisizione di un altro club potrebbe dare una risposta a tutto quello che viviamo adesso. Il tifoso medio, giustamente, potrebbe pensare che Lotito stia ragionando anche su un futuro non più da presidente della Lazio. Per ora, però, c’è solo la volontà di andare avanti contro tutto e contro tutti.

Anche dopo la lettera non c’è niente, ne la parola scusa ne quella riferita alla possibilità di investimenti per costruire una Lazio nuova. Non c’è un appiglio, si è semplicemente passati dal blocco di mercato al saldo zero, con la possibilità di sbloccare lo stesso con l’immissione di capitale che non ci sarà mai. L’unica vera soluzione sarebbe quella, anche se poi non basterebbe comunque perché poi mancherebbero i soldi per acquistare giocatori. Non vedo una via d’uscita, se non quella legata ad una possibile acquisizione della Reggina“.

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