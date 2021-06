Eriksen, il medico della Danimarca: “Era morto. Kjaer gli ha salvato la vita”

- Advertisement -

ERIKSEN DANIMARCA – Il giorno dopo il grande spavento per le condizioni di Christian Eriksen, la Danimarca ha convocato una conferenza stampa per chiarire quanto accaduto ieri. Durante il dialogo con i giornalisti sono intervenuti il direttore sportivo della nazionale Peter Møller, il responsabile medico Morten Boesen e il commissario tecnico Kasper Hjulmand.

La conferenza sulle condizioni di Eriksen

Il medico danese: “Con la sua rapidità e il suo comportamento, Kjaer ha salvato la vita di Eriksen. Non abbiamo una spiegazione sul perché, non so rispondere. Non possiamo dare una risposa chiara, Christian è ancora sotto controllo in ospedale. Ieri abbiamo ricevuto quattro psicologi in hotel che sono rimasti con la squadra durante la notte. Abbiamo fatto dei gruppi di aiuto, tutti hanno potuto esprimere i loro sentimenti. Questa mattina questi professionisti sono tornati, così i giocatori hanno potuto beneficiare di un aiuto medico, apprezziamo molto l’aiuto arrivato da fuori. Christian era morto…C’è stato un arresto cardiaco, sì. Non so come abbiamo fatto a riportarlo indietro, è successo in maniera veloce. Non sono un cardiologo, i dettagli sul perché e sul come li lascio agli esperti nella materia”.