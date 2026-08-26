Il ricordo di una leggenda: la Lazio omaggia Sven Goran Eriksson

Il 26 agosto del 2024 Sven Goran Eriksson, tecnico e simbolo dello scudetto della Lazio del 2000 ci lasciava dopo una lunga malattia: il ricordo del club capitolino a distanza di due anni una delle figure leggendarie dell’ultracentenaria storia biancoceleste.

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La nota ufficiale della Lazio per ricordare Eriksson a due anni dalla sua scomparsa.

“Due anni fa, ci lasciava Sven Goran Eriksson, allenatore del nostro secondo scudetto e non solo. Nato a Torsby (Svezia) il 5 febbraio 1948, Sven-Göran Eriksson ha avuto una breve carriera da difensore in patria per poi essere costretto ad appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio. Ha così di intraprendere il percorso da allenatore che, dopo aver mosso i primi passi in patria, lo ha portato a guidare il Benfica ed alcune squadre di Serie A per poi approdare in biancoceleste ne giugno 1997.

In 136 partite al timone della Lazio, ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea. Eriksson non è stato solo l’allenatore più vincente nella storia della Società Sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo ed una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico”.

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