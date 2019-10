ERIKSSON FERGUSON LITE INTERVISTA – Una lunga intervista, quella rilasciata da Sven Goran Eriksson al Times. L’ex allenatore della Lazio ha ricordato in particolare un episodio risalente al 2006, quando lo svedese allenava l’Inghilterrae che lo ha visto protagonista di una furiosa lite con Sir Alex Ferguson.

Eriksson e Ferguson: un lite furiosa

“Erano le sette del mattino o anche prima. Ferguson mi chiamò ma non mi disse ‘ciao Sven, come stai?’, era furioso (la convocazione di Rooney non era stata gradita dal tecnico dello United, da sempre restio a lasciar partire i suoi calciatori, ndr). Pensavo volesse uccidermi. E in effetti mi ha detto ‘ti ammazzo, sei finito, non convocare Rooney perché sto per ucciderti’. Gli ho riposto ‘Fottiti, cosa ti sta succedendo? Alex, convocherò Rooney. Ora buona vacanza, ciao ciao’. Credo di essere l’unico al mondo ad averlo battuto tre volte su tre. Una volta con la Lazio in Supercoppa, poi due volte con il Manchester City. La prima volta mi disse: ‘Congratulazioni Sven’, la seconda rispose ‘meeeh’, la terza invece non si presentò”.