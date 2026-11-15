Esami medici per Zac, Tavares e Frattesi: si attendono buone notizie

Gennaro Gattuso vivrà una domenica agitata, nonostante non sia in programma alcuna attività per la Lazio: nella giornata di domani, lunedì 16 novembre, infatti, si terranno gli esami medici di accertamento per Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi; il tecnico biancoceleste spera di ricevere delle buone notizie.

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Esami medici in programma per Zaccagni, Tavares e Frattesi

Gli esami strumentali riguarderanno tre dei calciatori più importanti nella rosa della Lazio, squadra che sta vivendo un momento delicato sul fronte infermieristico, come ha ricordato anche l’allenatore al termine dell’amichevole di sabato 13 contro il Mgarr United, che ha sottolineato come, almeno, non si fosse fatto male nessuno.

In quella amichevole non si sono visti Noslin e Taylor, tenuti precauzionalmente a riposo, ma senza alcun tipo di allarme. Domani ci saranno gli esami strumentali per Frattesi, Tavares e Zaccagni: si spera in buone nuove.

Occorre definire nel dettaglio la condizione dei tre. Il centrocampista ha lasciato la nazionale con un affaticamento muscolare. La sensazione è che non sia nulla di grave e la sua presenza contro il Lecce non dovrebbe essere a rischio.

Improbabile il recupero di Tavares, che dovrebbe essere alle prese con una lesione muscolare, di lieve entità, la quale potrebbe tenerlo fermo per un altro paio di settimane.

Spera di poter rientrare già sabato anche Zaccagni, che già in questi giorni ha lavorato sul campo. L’esame potrà dare il via libera definitivo. Per il capitano si sospettava uno stiramento, ma la previsione, a oggi, è che si tratti di un problema più blando. Dovesse saltare il Lecce, sarà tra i convocati nella partita con il Torino.

per gli altri infortunati, Sutalo e Marusic, ci vorrà più tempo. Potrebbe essere difficile rivederli prima del 2027.

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