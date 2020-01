Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA LAZIO – Mercoledì 29 gennaio, la Lazio fa i conti con l’infermeria in vista della Spal. Novità anche dal calciomercato che giunge ormai al termine. Riviviamo tutte le notizie di giornata relative ai biancocelesti.

Gli infortunati

La notizia più importante è sicuramente quella relativa a Correa, che ha svolto gli esami strumentali senza riportare lesioni. A riposo per precauzione Luis Alberto mentre all’allenamento odierno ha ripreso parte anche Marusic.

Calciomercato Lazio

In entrata non è ancora chiaro se ci sarà o meno un acquisto. C’è chi parla di un “mister x“, chi di Bakambu ma è probabile anche che la Lazio sia a posto così. Due nuovi acquisti possono essere rappresentati da Djavan Anderson e Minala, aggregati ai 25 della lista del campionato. In uscita invece si sta definendo la cessione di Berisha al Fortuna Dusseldorf. Il suo trasferimento potrebbe aprire le porte per il ritorno di Milan Badelj.

Le parole sulla Lazio

Paola Turci è rimasta estasiata dalla coreografia del derby, Bianchi ha elogiato Simone Inzaghi mentre l’ex Delgado ha dichiarato di avere ancora la Lazio nel cuore.

Le altre news

Pericolo diffidati per la Lazio in vista della Spal, anche lei con dei problemi di formazione. Biancocelesti che non contano sempre e solo su Immobile in zona gol, sono altri 10 i giocatori andati a segno tra cui, l’ultimo, Francesco Acerbi, premiato anche da FIFA20. Questa sera intanto alcuni di loro parteciperanno all’evento di beneficienza organizzato da Suor Paola.

