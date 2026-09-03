Pellegrini escluso, le ragioni dietro la scelta: tra tagli di ingaggi pesanti e mercato turco

Luca Pellegrini, assieme a Patric infortunato, è stato escluso dalle liste presentate dalla Lazio alla Lega Serie A; sulla carta una scelta di natura tecnica, ma in realtà le ragioni profonde sono di natura economica, legate al taglio di ingaggi pesanti e all’attesa del mercato turco.

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Esclusione Pellegrini: le ragioni dietro la scelta della Lazio

Luca Pellegrini è stato escluso dalla Lazio. Gli era già capitato in passato, con Baroni, e ora è ricapitato. Le scelte di natura tecnica non c’entrano, o comunque c’entrano poco. La realtà è che fin dall’inizio del mercato, il mantra a Formello è stato quello del risparmio. Taglio dei costi, taglio degli ingaggi, come quello dell’ex Juventus che ammonta a 2,4 milioni netti a stagione. Non sostenibile.

La società sperava nel mercato turco, che chiuderà domani, venerdì 3 settembre. Ma Pellegrini vuole restare alla Lazio, non cede. Ufficialmente, come riporta il Corriere dello Sport, gli è stato comunicato che l’esclusione è data dal fatto che alcuni mercati sono aperti, ma in realtà questa appare solo come una giustificazione per prendere tempo. Il terzino, con Pedraza ancora tentennante, poteva rappresentare una valida alternativa. Poteva.

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