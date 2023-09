Esclusiva Calciomercato Lazio: niente Valeri, rimane alla Cremonese senza rinnovare

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO VALERI CREMONESE - Valeri alla Lazio è un matrimonio che non s'ha da fare. Almeno per ora. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il terzino rimarrà un ultimo anno alla Cremonese senza rinnovare il suo contratto.

Calciomercato Lazio, Valeri resta alla Cremonese senza rinnovare: andrà in scadenza

Il nome di Emanuele Valeri era rimbalzato nelle ultime ore in orbita Lazio. Per questa sessione estiva, però, il trasferimento non sarà possibile. Forse in futuro, chissà. Intanto lui, come confermato anche dal suo agente Daniele Ferri, rimarrà un ultimo anno alla Cremonese aspettando la scadenza del contratto, fissata per il 30 giugno 2024. Non rinnoverà, quindi. E la Lazio potrebbe essere un'opzione per l'estate prossima.

Andrea Castellano