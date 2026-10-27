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A Sassuolo esodo da record: in 10mila l’ultima volta a Empoli nel 1999

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19 minuti ago

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esodo laziali Sassuolo Lazio Empoli 1999

Reggio Emilia sarà invasa da 10mila tifosi biancocelesti, un esodo che in casa Lazio non si vedeva da quasi trent’anni: l’ultima volta, infatti, come scrive Il Messaggero nella sua edizione odierna, fu a Empoli nel lontano 1999. Il popolo laziale è vivo, unito, compatto. Trasloca l’Olimpico in trasferta, sopperisce al vuoto in casa con la fiumana umana in trasferta: non resta che godersi lo spettacolo.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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