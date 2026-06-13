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Mondiali 2026: buona la prima per gli Stati Uniti, stasera Qatar contro la Svizzera
Continua la prima giornata delle squadre partecipanti ai Mondiali 2026: gli Stati Uniti vincono contro il Paraguay per 4-1 nella partita d’esordio, mentre il Qatar affronterà la Svizzera questa sera alle 21:00.
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Esordio per la Svizzera e il Qatar, gli Usa vincono la prima gara
Esordio vincente per gli Stati Uniti, uno dei paesi ospitanti, che superano la prima gara per il girone D, battendo 4-1 il Paraguay con la doppietta del giovane Balogun. Dopo la sfida fra Canada e Bosnia, terminata per 1-1, questa sera, sabato 13 giugno alle ore 21:00, andrà in scena l’ultima partita valida per la giornata numero uno del girone B ovvero Qatar-Svizzera al Levi’s Stadium di Santa Clara negli Stati Uniti. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento.
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