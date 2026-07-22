Nuovo nome anche per l’attacco: piace lo spagnolo Carlos Espì

Non solo nuovi nomi per la difesa, come quello del classe 2007 Noah Markmann, bensì spuntano anche per l’attacco; la Lazio, infatti, starebbe monitorando il centravanti spagnolo classe 2005 Carlos Espì.

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Calciomercato: per l’attacco la Lazio guarda allo spagnolo Espì, tutti gli aggiornamenti

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per l’attacco la Lazio starebbe monitorando anche il centravanti classe 2005 spagnolo Carlos Espì. L’attaccante del Levante, che ha salvato il club spagnolo a suon di gol, piacerebbe non poco alla dirigenza biancoceleste, anche se sul calciatore sarebbe presente anche il Bologna. Al momento non ci sono stati contatti tra le parti, anzi l’operazione appare assai complicata vista la clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Nell’ultima stagione, con i suoi 11 gol messi a segno, il centravanti spagnolo ha contribuito a salvare il Levante. A queste, poi, vanno sommate anche le due reti siglate in Copa del Rey, per un totale che quindi arriva a 13 reti complessive. Da tutti è conosciuto come El Tanque de Tavernes de la Valldigna’, città in cui è nato. Si tratta di un attaccante strutturato, è alto infatti 194 cm, ma dalle caratteristiche moderne: grande capacità nel trattare il pallone e nel far salire la squadra.

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