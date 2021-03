Tempo di lettura: < 1 minuto

VERON LAZIO – Juan Sebastian Veròn non coprirà più la carica di presidente dell’Estudiantes. Dopo 6 anni l’ex Lazio lascerà la carica a Martin Gorostegui in seguito alla decisione dall’assemblea societaria. Come riporta Olè, la Brujita resterà nel club con il ruolo di vice presidente. A margine della riunione, Veròn ha dichiarato: “Non è un addio, ma l’alternanza di un’idea e la continuità di una gestione. Ringrazio tutti per l’affetto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.