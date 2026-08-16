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Etienne: “La Lazio ha informato Icardi che ha fretta di chiudere, tempo 2/3 giorni”

Published

20 minuti ago

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Etienne Icardi Lazio parole

Leon Etienne, noto esperto di mercato molto attivo sui social, sul suo profilo X ha annunciato che la Lazio avrebbe informato Icardi di avere fretta di chiudere, dandogli come margine di tempo 2/3 giorni. Ecco il tweet.

Leggi anche: Di Giovambattista: “Prossima settimana decisiva per Icardi alla Lazio, si entra nel vivo”

La rivelazione di Etienne sul possibile arrivo di Icardi alla Lazio

“La Lazio ha informato Mauro Icardi nelle ultime ore che ha fretta di chiudere per l’attaccante, vuole una risposta entro 2/3 giorni“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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