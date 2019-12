Tempo di lettura: < 1 minuto

EURO 2020 ITALIA – Prosegue il cammino dell’Italia in vista degli Europei 2020. Gli azzurri, prima di approdare al girone, come riporta ANSA, avrà però di fronte altre amichevoli per migliorare il proprio stato di forma.

Le amichevoli

Archiviata l’ufficializzazione delle amichevoli contro Inghilterra e Germania, che sono previste rispettivamente il 27 marzo a Londra e il 31 marzo a Norimberga, il 29 maggio la Nazionale di Roberto Mancini incontrerà a Cagliari il San Marino. Per gli azzurri ci sono già altri precedenti, tutti favorevoli, contro la squadra della piccola Repubblica. Il primo risale al 19 febbraio 1992, quando l’Italia vinse a Cesena per 4-0. Il secondo, invece, si giocò il 31 maggio 2013 e vide gli azzurri vincere sempre 4-0 a Bologna. Nel maggio 2017, poi, a Empoli, la Nazionale guidata dall’ex ct Gian Piero Ventura vinse contro il San Marino per un totale di 8 reti a 0. Gli azzurri, prima di questa gara, hanno giocato a Cagliari già 5 volte (2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta il bilancio). Nel 2020, a 15 anni di distanza dall’ultimo successo (9 febbraio 2005), ottenuto per 2-0 contro la Russia, gli azzurri torneranno alla Sardegna Arena.