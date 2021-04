Tempo di lettura: < 1 minuto

EURO 2020 STADI PUBBLICO – Sta facendo molto discutere la partecipazione del pubblico all’interno degli impianti sportivi in vista dei prossimi Europei. Per questo motivo, la Uefa ha fissato una nuova deadline per assicurare la presenza del pubblico negli impianti sportivi. Stando a quanto riporta l’Ansa il per la conferma delle sedi scade il prossimol 19 aprile. Senza l’ok dei vari Governi all’entrata dei tifosi negli impianti, Nyon riformulerà l’elenco delle sedi dei match.

