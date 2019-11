Tempo di lettura: < 1 minuto

EURO 2020 – Roberto Mancini può sorridere. Dal sorteggio di Bucarest sono uscite le avversarie dell’Italia per Euro 2020. Gli Azzurri sono stati assegnati al Gruppo A e affronteranno Svizzera, Turchia e Galles. La squadra di Mancini, sulla carta, è favorita per la vittoria del girone. L’esordio dell’Italia è previsto per il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma contro i turchi. Poi sarà la volta di Svizzera, 17 giugno, e infine Galles, 21 giugno.