Euro 2020 | Italia-Spagna: le probabili formazioni del match

ITALIA SPAGNA CRONACA TABELLINO – Fase finale di Euro 2020. Martedì 6 luglio l’Italia è chiamata a scontrarsi con la Spagna per approdare in finale. La squadra di Roberto Mancini, dopo aver battuto il Belgio, dovrà affrontare le furie rosse per sperare nel trionfo. Il match si disputerà alle 21:00 a Wembley, sede in cui ci sarà anche la finale il prossimo 11 luglio. Ad arbitrare il match ci sarà Byrch. Il ct azzurro non dovrebbe stravolgere l’undici titolare rispetto alla gara di venerdì: l’unico cambio dovrebbe essere Emerson Palmieri che prenderà il posto di Spinazzola. Vediamo insieme le probabili formazioni.

Italia-Spagna, le probabili formazioni ed il tabellino del match

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Florenzi, Toloi, Cristante, Locatelli, Berardi, Bernardeschi, Pessina, Raspadori.

All. Mancini

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, D. Olmo.

A disposizione: De Gea, Sanchez, Alcantara, Gaya, Llorente D., Llorente M., Moreno, Oyarzabal, Rodri, Sanchez, Traore.

All. Enrique.