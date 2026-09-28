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Euro 2032, il Flaminio non c’è: la Roma candida Pietralata oltre all’Olimpico

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3 ore ago

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Euro 2032 Flaminio Olimpico Pietralata Roma

Entro giovedì la UEFA attende l’elenco dei possibili impianti per Euro 2032, ben cinque per paese, ma tra questi non risulterebbe in nessun modo il Flaminio; Roma, oltre all’Olimpico, starebbe candidando in extremis Pietralata, ovvero quello che diventerà molto probabilmente il nuovo stadio della formazione giallorossa.

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Pietralata e Olimpico per Euro 2032: niente Flaminio

Il nostro paese proporrà 12/13 impianti alla Uefa, che poi sceglierà su quale concentrare le proprie preferenze. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, tra questi non comparirebbe il Flaminio: oltre all’Olimpico, Roma starebbe pensando di candidare in extremis quello che sarà il nuovo impianto della formazione giallorossa, Pietralata. Niente Flaminio, quindi. Anzi, le altre città candidate sono Torino, Milano, Napoli, Salerno, Firenze, Cagliari, Genova, Lecce e forse Bologna e addirittura Bari. 

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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