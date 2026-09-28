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Euro 2032, il Flaminio non c’è: la Roma candida Pietralata oltre all’Olimpico
Entro giovedì la UEFA attende l’elenco dei possibili impianti per Euro 2032, ben cinque per paese, ma tra questi non risulterebbe in nessun modo il Flaminio; Roma, oltre all’Olimpico, starebbe candidando in extremis Pietralata, ovvero quello che diventerà molto probabilmente il nuovo stadio della formazione giallorossa.
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Pietralata e Olimpico per Euro 2032: niente Flaminio
Il nostro paese proporrà 12/13 impianti alla Uefa, che poi sceglierà su quale concentrare le proprie preferenze. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, tra questi non comparirebbe il Flaminio: oltre all’Olimpico, Roma starebbe pensando di candidare in extremis quello che sarà il nuovo impianto della formazione giallorossa, Pietralata. Niente Flaminio, quindi. Anzi, le altre città candidate sono Torino, Milano, Napoli, Salerno, Firenze, Cagliari, Genova, Lecce e forse Bologna e addirittura Bari.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
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|5
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|5
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|2
|5
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|1
|5
|20
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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