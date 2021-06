Euro2020, le modalità di accesso all’Olimpico

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

EURO2020 OLIMPICO – Si riaccendono i riflettori sugli spalti degli stadi: il pubblico è pronto ad accedere nuovamente agli impianti sportivi. Nel corso degli Europei in programma questa estate verranno nuovamente aperti i battenti, rispettando le norme anti Covid. I tifosi dell’Italia, però, dovranno rispettare un rigoroso protocollo per garantire la massima sicurezza.

Le modalità di accesso

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i 15.948 spettatori che potranno entrare all’Olimpico di Roma per le partite dell’Europeo dovranno esibire all’ingresso il certificato di vaccinazione (valida anche solo la prima dose purché siano passati già 15 giorni dalla somministrazione) o un tampone di esito negativo effettuato entro le 48 precedenti alla partita. L’altra alternativa è quella di presentare un attestato che dimostri l’avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi. Per quanto riguarda le vaccinazioni saranno valide solo quelle svolte in Italia.