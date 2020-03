Tempo di lettura: < 1 minuto

EURO2020 ITALIA MAGLIA – C’è grande incertezza sull’effettivo svolgimento dei campionati europei in programma quest’estate. Il torneo, come tutto il calcio europeo e non solo, è minacciato dall’arrivo del coronavirus. Questa inedita situazione sta creando molto scompiglio e indecisione su i provvedimenti da prendere per il futuro e secondo Gravina tali decisioni vanno prese in fretta. Nel frattempo il sito sportivo Footy Headlines ha svelato quella che sarebbe la maglia della Nazionale italiana per questa competizione. Ecco le foto.

La maglia dell’Italia per Euro2020

Italy EURO 2020 Home Kit Leaked – Official Pictures: https://t.co/x13WJkxi2X — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 15, 2020

🇮🇹🧤 NEW: Italy Euro 2020 Goalkeeper Home, Away & Third Kits Leaked: https://t.co/wjLrTWYdcY — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 15, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.