EUROPA LEAGUE RISULTATI CLASSIFICHE – Continua la fase a gironi dell’Europa League. Nella seconda giornata tra le italiane, la prima a scendere in campo è il Milan di Stefano Pioli contro lo Sparta Praga. I rossoneri riescono a conquistare i tre punti vincendo per 3 a 0. In gol Diaz, Leao e Dalot. Alle 21 toccherà a Napoli e Roma.

Girone A

Cluj – Young Boys 1-1 (62′ Rondon, 68′ Fassnacht)

AS Roma – CSKA Sofia 0-0

Classifica: Cluj 4, Roma 4, CSKA Sofia 1, Young Boys 1

Girone B

Arsenal – Dundalk 3-0 (42′ Nketiah, 44′ Willock, 46′ Pépé)

Molde – Rapid Vienna 1-0 (66′ Omoijuanfo)

Classifica: Arsenal 6, Molde 6, Rapid Vienna 0, Dundalk 0

Girone C

Nizza – Hapoel Beer Sheva 1-0 (23′ Gouiri)

Slavia Praga – Bayer Leverkusen 0-0

Classifica: Bayer Leverkusen 4, Hapoel 3, Nizza 3, Slavia Praga 1

Girone D

Benfica – Standard Liege 3-0 (49′ Pizzi (R), 65′ Waldschmidt (R), 76′ Pizzi)

Rangers – Lech Poznan 1-0 (68′ Morelos)

Classifica: Benfica 6, Rangers 6, Standard Liegi 0, Lech Poznan 0

Girone E

Granada – PAOK Thessaloniki 0-0

Omonia Nicosia – PSV Eindhoven 1-1 (29’Gomez, 40′ Malen)

Classifica: Granada 4, Omonia Nicosia 2, Paok 2, PSV 1

Girone F

AZ Alkmaar – Rijeka 4-1 (6′ Koopmeiners, 20′ Gudmundsson, 51′ Karlsson, 60′ Gudmunsson, 72′ Kulenovic)

Real Sociedad – SSC Napoli 0-1 (56′ Politano

Classifica: AZ Alkmaar 6, Napoli 3, Real Sociedad 3, Rijeka 0

Girone G

AEK Atene – Leicester 1-2 (18′ Vardy (R), 39′ Choudhury, 49′ Tankovic)

Zorya – Sporting Braga 0-2 (4′ Paulinho, 11′ Gaitàn)

Classifica: Sporting Braga 6, Leicester 6, AEK Atene 0, Zorya 0.

Girone H

Lille – Celtic 2-2 (28′ Elyounoussi, 33′ Christie, 67′ Celik, 75′ Ikoné)

Milan – Sparta Praga 3-0 (24′ Diaz, 57′ Leao, 66′ Dalot)

Classifica: Milan 6, Lille 4, Celtic 1, Sparta Praga 0.

Girone I

Qarabag – Villarreal 1-3 (78′ Kwabena, 80′ Pino, 85′ Alcàcer, 90′ Alcècer (R))

Sivasspor -Maccabi Tel Aviv 1-2 (55′ Kayode, 69′ Biton (R), 74′ Peretz)

Classifica: Villareal 6, Maccabi 6, Qarabag 0, Sivasspor 0

Girone J

LASK – Ludogorets 4-3 (2′ Filipovic, 12′ Gruber, 15′ Manu, 35′ Raguz, 56′ Balic, 62′ Manu, 74′ Manu (R))

Royal Antwerp – Tottenham 1-0 (29′ Refaelov)

Classifica: Royal Antwerp 6, Tottenham 3, Lask 3, Ludogorets 0

Girone K

CSKA Mosca – Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord – Wolfsberger 1-4 (5′- 13′ Liendl (R), 54′ Berghuis, 60′ Liendl, 66′ Jovelijic (R))

Classifica: Wolfsberger 4, CSKA Mosca 2, Dinamo Zagabria 2, Feyenoord 1

Girone L

Stella Rossa – Slovan Liberec 5-1 (7′-22′ Ben Nabouhane, 41′ Matousek, 50′ Gajic, 67′ Katai, 70′ Falcinelli)

Gent – Hoffenheim 1-4 (36′ Belfodil (R), 52′ Grillitsch, 73′ Gacinovic, 90′ Kleindienst, 90′ Baumgartner)

Classifica: Hoffenheim 6, Stella Rossa 3, Slovan Liberec 3, Gent 0

