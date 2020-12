Tempo di lettura: < 1 minuto

EUROPA LEAGUE RISULTATI CLASSIFICHE – La fase a gironi dell’Europa League termina questa sera. Già sono qualificate tutte e tre le italiane che possono passare ai sedicesimi di finale da prime in classifica. La Roma ha già chiuso il discorso, mentre per Napoli e Milan si deciderà oggi. I partenopei devono difendere la vetta in casa contro la Real Sociedad che con una vittoria li scavalcherebbe, mentre i rossoneri sono chiamati a vincere contro lo Sparta Praga e sperare che il Lione non trionfi con il Celtic. Di seguito il programma completo con tutte le altre gare.

Girone A

CSKA Sofia – Roma ore 18:55

Young Boys – CFR Cluj ore 18:55

Girone B

Dundalk – Arsenal ore 18:55

Rapid Vienna – Molde ore 18:55

Girone C

Bayer Leverkusen – Slavia Praga ore 18:55

Hapoel Beer Sheva – Nizza ore 18:55

Girone D

Lech Poznan – Rangers ore 18:55

Standard Liegi – Benfica ore 18:55

Girone E

PAOK – Granada ore 18:55

PSV Eindhoven – Omonia Nicosia ore 18:55

Girone F

Rijeka – AZ Alkmaar ore 18:55

Napoli – Real Sociedad ore 18:55

Girone G

Leicester – AEK Atene ore 21:00

Braga – Zorya ore 21:00

Girone H

Sparta Praga – Milan ore 21:00

Celtic – Lille ore 21:00

Girone I

Maccabi Tel Aviv – Sivasspor ore 21:00

Villarreal – Qarabag ore 21:00

Girone J

Ludogorets – LASK ore 21:00

Tottenham – Anversa ore 21:00

Girone K

Dinamo Zagabria – CSKA Mosca ore 21:00

Wolfsberger – Feyenoord ore 21:00

Girone L

Hoffenheim-Gent ore 21:00

Slovan Liberec-Stella Rossa ore 21:00

