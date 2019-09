EUROPA LEAGUE GIRONE E – Non solo la sconfitta della Lazio contro il Cluj, nel gruppo E si è disputato anche il match tra Rennes e Celtic. Francesi e scozzesi si sono divisi la posta, pareggiando per 1-1. A decidere il match ai fini del risultato un calcio di rigore per parte: realizzato prima da Niang e poi da Christie. I biancocelesti si trovano ora all’ultimo posto nel girone e nella prossima giornata affronteranno i transalpini.