Euro 2032: il punto su Olimpico e Flaminio

Gli Europei del 2032 si svolgeranno tra Italia e Turchia; nei dossier sugli stadi acquisiti dalla FIGC rientrano anche Olimpico e Flaminio. Il primo è una certezza, il secondo sembra un obiettivo impossibile.

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Euro 2032: si giocheranno partite all’Olimpico e nei dossier si nomina il Flaminio

Secondo il Messaggero, l’attuale stadio della Lazio sarà rimesso a nuovo per Euro 2032: saranno rimossi i due maxischermi e si aumenterà la capienza fino a 80mila posti. Per quanto riguarda il potenziale futuro stadio dei biancocelesti, invece, non rientrerà sicuramente tra le strutture di gara. Al massimo potrà servire come stadio di allenamento, ma tutto è vincolato alle novità che arriveranno dalla conferenza dei servizi preliminare e dagli eventuali successivi sviluppi.

Saranno cinque gli stadi di gara indicati dall’Italia, più altrettanti di riserva, come da prassi. Per lo stadio della Roma a Pietralata è partita una corsa contro il tempo, mentre sembra impossibile immaginare il secondo stadio a Napoli, quello voluto da De Laurentiis. C’è la zona individuata, certo, ma manca tutto il resto. Il verdetto finale sarà trasmesso alla UEFA non prima del 1 ottobre.

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