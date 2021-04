Tempo di lettura: < 1 minuto

EUROPEI STADI ITALIA – Dopo più di un anno, gli stadi in Italia si preparano a riaprire in vista degli Europei. La manifestazione avrà inizio il prossimo 11 giugno a Roma e, come riporta Ansa, il Governo ha dato l’ok per far accedere il pubblico. Infatti, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato una lettera con il suo assenso al presidente della Figc Gabriele Gravina. Ora spetta al Cts stilare i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi.

