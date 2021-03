Tempo di lettura: < 1 minuto

EUROPEI UNDER 21 ITALIA – Nell’esordio agli Europei Under 21, l’Italia si ferma sul risultato di 1-1 contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri sono andati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Scamacca su assist di Cutrone. Poi, nella ripresa gli uomini di Nicolato non sono riusciti ad esprimere la stessa qualità: il gol del pari è arrivato su calcio di punizione a causa di un autogol di Maggiore. Infine, gli azzurrini hanno finito in nove con l’espulsione diretta di Tonali, che ha scalciato un avversario già a terra, poi Marchizza riceve una doppia ammonizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.