Domenico Caso: "La Serie A è complicata. Rovella uno dei migliori"

LAZIO CASO ROVELLA - La Lazio inizia il suo campionato tra alti e bassi. Ai microfoni di Lazio Style Radio, ha analizzato il periodo dei biancocelesti l'ex allenatore Domenico Caso. Ecco le sue parole

Le parole di Caso sul momento della Lazio

"Ci sono diversi nuovi innesti interessanti che però non conoscono ancora i meccanismi del calcio italiano. La Serie A è molto complicata, non è semplice adattarsi. Castellanos, Kamada, deve pagare un dazio inizialmente. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono state le parole di Sarri di qualche settimana fa, le critiche in questo momento non fanno bene a nessuno".

Su Rovella

"Rovella è stato un acquisto azzeccatissimo, è uno dei migliori nel suo ruolo. Cataldi adesso si ritrova con un concorrente di livello nel suo ruolo, questa cosa potrà essere utile visto i diversi impegni di questa stagione".