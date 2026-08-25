La ex di Taylor lascia Roma, con la sciarpa della Lazio al collo (FOTO)

L’ormai ex fidanzata di Kenneth Taylor, Jade Anna van Vliet, che nei giorni scorsi aveva annunciato la fine della sua relazione con il centrocampista biancoceleste, con un post su Instagram ha dato il suo saluto a Roma…con la sciarpa biancoceleste sul collo. Ecco il post.

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La ex di Taylor lascia Roma con la sciarpa della Lazio sul collo: ecco il post social

“Dire addio è una delle cose più difficili nella vita, eppure in qualche modo è anche una delle più belle. Dove finisce un’epoca, inizia un’altra. Questo lo amerò per sempre. Una città che è diventata casa, un posto dove ho imparato a sentirmi in piedi da solo, a capire le cose man mano che andavo e a costruire una vita completamente nuova da zero. E anche se questo capitolo finisce in modo diverso da quanto l’avevo immaginato, non avrei voluto viverlo con nessun altro.



Non credo nei rimpianti. Credo nell’amare profondamente, nell’apprendere lungo il cammino e nel ricordarmi che va bene non aver tutto chiaro. Quindi continuerò a fare esattamente così. Amare profondamente, imparare, crescere e fidarmi di ciò che verrà dopo.



Per ora, arrivederci Roma. Avrai sempre un pezzo di me”.

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