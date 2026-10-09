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Un ex Lazio in panchina: il bomber può allenare in Serie D
Da bomber ad allenatore, l’ex Lazio è pronto a ripartire dalla panchina: secondo Gianluca Di Marzio in Serie D starebbero pensando a lui per un nuovo ciclo.
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Dalla Lazio alla Serie D, il bomber riparte dalla panchina
Non ha avuto un impatto memorabile alla Lazio ma gli amanti del calcio lo ricorderanno sicuramente con grande affetto, Rolando Bianchi fu un bomber d’eccezione ai suoi tempi e ora vuole incidere anche da allenatore. Stando alle ultime sull’ex centravanti, il Villa Valle starebbe pensando a lui come nuovo allenatore. Tra i membri del suo staff potrebbe esserci anche Giuseppe Biava, un altro che la Lazio l’ha conosciuta bene.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|G
|1
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|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
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|4
|Cagliari
|12
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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