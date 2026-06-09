Calciomercato Lazio, nuovo vertice con il Bologna per Fabbian?: le ultime

Momenti di riflessione per tutte le squadre di Serie A e la Lazio, con il cambio di allenatore, non fa ovviamente eccezione: nel summit di Formello con Lotito e Fabiani, Gattuso avrebbe bisogno di innesti per il calciomercato dell’estate 2026 e, a centrocampo, sarebbe venuto fuori il nome di Giovanni Fabbian del Bologna.

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La Lazio pensa a Fabbian del Bologna per il prossimo calciomercato

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Con l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio, Giovanni Fabbian torna un nome caldo per la Lazio. Il centrocampista del Bologna, piace molto a Ringhio, che lo ha convocato anche in Nazionale. Non è da escludere quindi un tentativo da parte della Lazio che preferirebbe un prestito con diritto di riscatto.

AGGIORNAMENTO 14 GENNAIO – Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, la pista Fabbian per la Lazio è tutt’altro che tramontata. L’interesse per il centrocampista dei felsinei c’è, anche se la richiesta di 15 milioni da parte del club emiliano viene ritenuta troppo esosa in quel di Formello. Come scrive sempre il quotidiano milanese, già nella giornata odierna potrebbe esserci un contatto tra le parti per cercare di capire se le distanze sono avvicinabili.

AGGIORNAMENTO 13 GENNAIO – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, quello di Fabbian è il terzo nome gradito ma la pista è altrettanto complicata rispetto agli altri nomi fatti sin qui. Italiano lo ha schierato titolare nelle ultime due uscite con Como e Atalanta, al Sinigaglia addirittura tenuto in campo per 90 minuti anche in inferiorità numerica. Non è un giocatore marginale, quindi, e il tecnico dei felsinei al momento non sembra indirizzato verso la cessione.

AGGIORNAMENTO 7 GENNAIO – Secondo indiscrezioni, la Lazio avrebbe formulato la prima vera offerta al Bologna che si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. La distanza c’è ancora, ma si assottiglia sempre di più: il club felsineo chiede infatti 15 milioni di euro. I prossimi giorni possono essere decisivi in tal senso.

AGGIORNAMENTO 6 GENNAIO – Non solo la Lazio è interessata a Giovanni Fabbian, del Bologna. Su di lui, infatti, si sono fatti avanti anche il Torino e il Como, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

AGGIORNAMENTO 5 GENNAIO – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, per arrivare a Fabbian la Lazio potrebbe offrire in contropartita al Bologna Fisayo Dele-Bashiru.

AGGIORNAMENTO 4 GENNAIO – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, la Lazio è tornata con prepotenza su Fabbian e vuole provare ad affondare il colpo. Il Bologna non lo ritiene più incedibile, il cartellino si aggira sui 12-15 milioni di euro e la società vorrebbe concentrarsi soprattutto su profili giovani come quello dell’attuale calciatore dei rossoblù. Lotito potrebbe chiedere il prestito con obbligo di riscatto a giugno. Come riporta il quotidiano, ci sono stati contatti con lo staff del giocatore ma non ancora con il club.

AGGIORNAMENTO 03 GENNAIO 2026 – La Lazio potrebbe accelerare per il centrocampista rossoblu, valutato 15 milioni. Si ritiene che sarà il profilo su cui i biancocelesti si concentreranno in questi primi giorni di mercato di riparazione.

AGGIORNAMENTO 22 NOVEMBRE – La Lazio ha urgente bisogno di fare cassa per rientrare nel limite del 70% del parametro del costo del lavoro allargato e Guendouzi è il principale indiziato a partire. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’addio del francese frutterebbe alla società biancoceleste almeno 30 milioni, di cui la metà può essere subito reinvestita su Giovanni Fabbian.

AGGIORNAMENTO 17 NOVEMBRE – La Lazio starebbe continuando a monitorare la situazione di Fabbian del Bologna ma, anche a causa del blocco di mercato, il classe 2003 resta lontano. Si preannuncia un derby di mercato con la Roma, che sarebbe pronta a mettere sul piatto lo scambio con Pisilli pur di arrivare a Fabbian.

AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO – Come scrive Il Messaggero stamane, Maurizio Sarri ha approvato i profili di Fabbian come quelli di altri giovani profili, ma è il mercato a congelare tutto. Non sono possibili, attualmente, operazioni in entrata, ma per gennaio la situazione potrebbe cambiare.

AGGIORNAMENTO 10 LUGLIO – Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, Fabbian resta un obiettivo concreto per la Lazio ma per il mese di gennaio. Fino ad allora, senza liquidità, non si potranno effettuare operazioni in entrata.

AGGIORNAMENTO 22 GIUGNO – Fabbian piace molto alla Lazio e a Maurizio Sarri, ma per ora resta soltanto un’ipotesi. Il calciatore del Bologna ha estimatori in Italia e all’estero, a luglio l’Inter potrebbe esercitare la recompra e far lievitare ancora di più il prezzo. Se il club biancoceleste non risolve i suoi noti problemi economici, legati all’indice di liquidità, ogni operazione nasce minata in partenza. Le voci che vedevano la Fiorentina vicina sono state smentite, il ragazzo potrebbe restare anche in Emilia e proseguire lì il suo percorso.

AGGIORNAMENTO 21 GIUGNO – Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Giovanni Fabbian, classe 2003, era già tra i desiderata della Lazio a gennaio. Dal primo luglio l’Inter può attivare la clausola di riacquisto a 12 milioni di euro per poi rimetterlo sul mercato a un prezzo di gran lunga maggiorato. La società biancoceleste valuta gli sviluppi, così come anche la Fiorentina.

AGGIORNAMENTO 20 GIUGNO – La Lazio continua a lavorare per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione: il nome in cima alla lista è sempre quello di Giovanni Fabbian, protagonista con il Bologna e considerato ideale per il gioco di Sarri grazie alla sua duttilità e capacità offensiva (17 gol nelle ultime tre stagioni). L’Inter, però, rappresenta un ostacolo: ha un diritto di recompra fissato a 12 milioni, attivabile dal 1° luglio. Nonostante ciò, la Lazio resta vigile sulla questione, volendo portare a tutti i costi Fabbian alla corte di Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO 18 GIUGNO – Dopo il rinnovo di Vecino la Lazio continua a pensare al suo centrocampo. Con Dele-Bashiru non sicuro di restare a Formello, secondo il Corriere dello Sport è Giovanni Fabbian del Bologna il preferito da mister Sarri. Occhio alla concorrenza della Fiorentina. L’ipotesi Loftus-Cheek pare troppo cara, quindi la mezzala dei felsinei sale nelle gerarchie biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, per Fabbian del Bologna ci sarebbe stato l’inserimento nelle ultime ore della Fiorentina. Il club gigliato vorrebbe imbastire una trattativa con i rossoblù e magari portare avanti l’ipotesi di uno scambio di calciatori.

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO- Nonostante il grande entusiasmo, Maurizio Sarri è ben consapevole che il mercato della Lazio, sarà un calciomercato dettato dai tempi delle uscite. Tuttavia, una delle primissime richieste del tecnico alla società è stata una mezz’ala di inserimento che abbia gol nelle gambe. In tal senso, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, il profilo di Giovanni Fabbian risponde perfettamente all’identikit della mezzala sarriana, giocatore tecnico, di gamba, e con gol nel proprio bagagliaio.

A gennaio, il centrocampista fu vicino ai biancocelesti, che speravano di cedere al Bologna, Tchaouna, ma la trattativa saltò dopo l’infortunio di Ferguson. Fabiani però ci riproverà, ma bisognerà aspettare la fine dell’Europeo Under 21, sebbene questo potrebbe far lievitare il prezzo, generando una sorta di asta, simile a quanto successo con Manuel Locatelli dopo Euro 2020. Occhio però all’Inter, che potrebbe esercitare il diritto di recompra, beffando le possibili concorrenti. Gli altri nomi sono sempre giovani con prospettive futuribili, che il direttore sportivo continua a seguire in tutta Europa, Fazzini, in primis, o in alternativa Colpani.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Fabbian è stato in ballo nel mercato di gennaio per approdare alla Lazio, ma l’infortunio lo costrinse a rimanere a Bologna. Piace molto ai biancocelesti, è di proprietà degli emiliani ma l’Inter si è tenuta un diritto di recompra a 12 milioni che può esercitare a luglio.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Il primo obiettivo della Lazio resterebbe Fazzini dell’Empoli ma, secondo il noto giornalista Gianluca Di Marzio, il club biancoceleste starebbe pensando a Giovanni Fabbian del Bologna.

Già nell’orbita biancoceleste nel mercato di riparazione, l’arrivo di Sarri, che gradirebbe molto il suo profilo, starebbe facendo crescere le possibilità di vederlo a Formello nella prossima stagione.

Classe 2003, valutato intorno a 13 milioni di Euro, Fabbian è un centrocampista centrale con notevoli doti di inserimento di 186 centimetri. Vanta 14 presenze in Under 21, con 4 reti.

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