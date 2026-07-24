CALCIOMERCATO LAZIO
La Lazio fa un tentativo per il prestito di Fabbian: le ultime
La Lazio parrebbe intenzionata a chiudere un colpo di calciomercato a centrocampo: fra i nomi nella lista degli osservati speciali spunta anche quello di Giovanni Fabbian, già considerato in passato per la mediana biancoceleste. Le ultime sulla trattativa con la Fiorentina.
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Fabbian Lazio: i biancocelesti hanno messo gli occhi sul centrocampista
Passato alla Fiorentina a gennaio 2026, potrebbe essere già giunto il tempo di fare le valigie per Giovanni Fabbian, centrocampista italiano classe 2003 arrivato a Firenze nell’ambito dello scambio di prestiti con Sohm, trasferitosi temporaneamente al Bologna, ma già tornato in Toscana. Secondo quanto svelato da Alfredo Pedullà, la Lazio sarebbe tornata alla carica dopo aver provato ad acquistarlo nelle passate sessioni di calciomercato. Stavolta, però, i viola sarebbero aperti a lasciarlo partire in prestito in alternativa a Brescianini. Discorsi avviati tra i due club.
Il profilo di Fabbian
Giovanni Fabbian è un centrocampista italiano classe 2003 cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Trasferitosi al Bologna, passa in prestito lo scorso gennaio alla Fiorentina, da cui viene riscattato al raggiungimento della salvezza per 13 milioni di euro. Abile nell’inserimento senza palla e pericoloso in area avversaria, fa della sua fisicità l’arma essenziale.
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