Fabiani e i contatti con Beppe Riso: tra mercato e i rinnovi di Cataldi e Rovella

Il ds Fabiani è a lavoro per mettere a punto la prossima stagione della Lazio con Gattuso in panchina e, sul fronte del mercato, negli ultimi giorni sono sempre più frequenti i contatti con il procuratore Beppe Riso; sul tavolo i rinnovi di Cataldi e Rovella e possibili affari in entrata.

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Fabiani e gli incontri con Beppe Riso: Cataldi, Rovella e il mercato

Sempre più numerosi e frequenti gli incontri tra il ds Fabiani e il procuratore Beppe Riso, agente di alcuni giocatori biancocelesti – vedi Rovella e Cataldi – e di molti calciatori che potrebbero fare il caso del club capitolino. Uno su tutti, come vi abbiamo anticipato, è l’attaccante Andrea Pinamonti del Sassuolo. In scadenza nel 2027, può accasarsi altrove ma al momento la valutazione è troppo elevata: circa 20 milioni.

Sul fronte rinnovi, invece, spiccano Cataldi e Rovella. Danilo ha il contratto che scade nel giugno 2027, mentre per Nicolò può esserci una promessa di rinnovo da realizzare però appena cadranno i blocchi, se ovviamente cadranno. La Lazio non può permettersi il lusso di perdere altri due giocatori così importanti, dopo gli addii di Provedel e Romagnoli. Beppe Riso si incontrerà nuovamente con il dirigente biancoceleste nei prossimi giorni, ma tutto è ancora in divenire.

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