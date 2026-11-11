Fabiani: “Il mio contratto è in scadenza? Ecco quando se ne discuterà”

Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista anche del suo contratto in scadenza: ecco le sue parole.

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Le parole di Fabiani sul suo contratto in scadenza con la Lazio

“Il mio contratto è in scadenza? Ne parleremo a tempo debito. Il calcio non è un semplice contratto“. Sui ‘colpi’ di cui va più fiero Fabiani ha aggiunto: “Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù. Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è”.

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