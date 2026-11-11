Fabiani su Floriani: “E’ il mio più grande colpo alla Lazio, vi spiego perché”

Angelo Fabiani, Ds della Lazio, nel corso di una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche di Floriani Mussolini e del rinnovo firmato con la Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Fabiani su Floriani Mussolini alla Lazio

“Sui ‘colpi’ di cui va più fiero Fabiani ha aggiunto: “Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù. Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è”.

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