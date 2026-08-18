Polveriera Formello: Fabiani contro la squadra, chiede più impegno. Per Gattuso non è mai mancato

Non è ancora iniziato il campionato ma, dopo la umiliante sconfitta in casa in Coppa Italia contro il Mantova, a Formello è già partita la vecchia pratica dei confronti: il Ds Fabiani ha ripreso la squadra sotto l’aspetto dell’impegno, mentre per Gattuso quello è garantito.

Fabiani riprende la squadra, Gattuso chiede rinforzi: confronti accesi a Formello

A Formello il campo è minato, e questo lo si sa. Bisogna stare attenti a dove camminare per non saltare in aria, quale stradina secondaria percorrere per non incorrere in potenziali rischi. Giocatori, allenatore, staff e dirigenza, tutto procede separatamente e con una sensazione di scollamento tra le parti sempre più evidente. Lotito è in vacanza a Cortina, tornerà a Roma tra qualche giorno, e per questo il DS Fabiani ha fatto le sue veci.

La scorsa mattina è stato proprio lui a parlare alla squadra a Formello, prima che iniziasse la seduta d’allenamento. Come riporta il CdS, sotto accusa ci sarebbe finito l’impegno dei calciatori, la volontà di fare bene, di applicarsi, insomma le classiche cose che si dicono quando è difficile condurre la barca in porto. Dal canto loro, invece, i calciatori avrebbero rigettato le accuse al mittente, trovando anche appoggio in mister Gattuso. Per il tecnico biancoceleste l’impegno non è mai venuto meno, come dichiarato da lui stesso proprio al termine della sfida con il Mantova.

Due linee di pensiero diverse, insomma, ma che mettono in luce una mancanza di unitarietà che inizia a preoccupare. Il tecnico biancoceleste ha annullato un giorno di riposo, erano due in partenza: oggi, 18 agosto, la squadra scenderà regolarmente in campo. L’ex Milan è convinto che il lavoro possa aiutare, ma servono rinforzi e soprattutto qualità. Pensava che lo scenario potesse essere diverso, ora invece si ritrova in mano – fatta eccezione per Frattesi – un mercato desolante e avvilente.

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