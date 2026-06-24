Vertice Fabiani-Gattuso: subito quattro acquisti, ma prima bisogna cedere

Una volta ufficializzato l’arrivo di Gattuso alla Lazio, il neo tecnico biancoceleste si incontrerà con il ds Fabiani per pianificare le strategie del calciomercato estivo: servono almeno quattro acquisti in dei ruoli specifici.

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Ufficiale Gattuso alla Lazio, subito un vertice di mercato fra il tecnico e il ds Fabiani.

Parte la nuova era Gattuso, Lotito confida nel tecnico calabrese per risollevare le sorti della Lazio, reduce da due settimi posti e da una nona piazza, che quest’anno ha certificato come la rosa biancoceleste abbia bisogno di un rinnovamento e soprattutto di innesti di qualità. Ringhio è sempre stato schietto con le proprie società e non mancherà di esserlo anche con il club capitolino.

Come ricorda il Corriere dello Sport, lo stesso Gattuso aveva delle remore all’inizio ad accettare la panchina della Lazio, poi il lavoro ai fianchi di Fabiani e di Lotito, lo hanno convinto a sposare il progetto biancoceleste. Ringhio valuterà il parco giocatori attuale, ma vorrà aggiungere alla sua corte calciatori funzionali e di valore. Fondamentale sarà quindi il confronto con il ds Fabiani, per capire le strategie da adottare nel calciomercato estivo.

Gli addii che finanziano il mercato.

La Lazio risparmierà circa 10 milioni di euro lordi grazie alle partenze di Hysaj, Basic e Pedro. In particolare, se l’addio del fuoriclasse spagnolo rappresenterà una perdita importante dal punto di vista tecnico, il mancato rinnovo del suo e di altri contratti finanzierà in parte il mercato della Lazio.

Gattuso e Fabiani al lavoro per donare qualità alla rosa biancoceleste.

Il primo diktat in assoluto sarà quello di aumentare le qualità tecniche del parco calciatori. Il Corriere dello Sport fa chiaramente i nomi di quei profili che da questo punto di vista non avevano mai convinto pienamente Sarri: Dele Bashiru, Isaksen, Noslin, Ratkov e Przyborek, ma la lista è ancora più lunga. Vedremo se Gattuso avrà un’opinione diversa su di loro.

Entro il 30 giugno la commissione sui bilanci decreterà se il prossimo mercato della Lazio sarà libero o a saldo zero. Questa seconda opzione porterebbe quasi certamente a delle manovre a rilento, dovendo rispettare il classico schema “tanto incassi e tanto puoi spendere”.

Almeno 3-4 acquisti nel calciomercato estivo per la Lazio: Gattuso spera in Fabiani.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa un po’ il punto della situazione. Tanti sono i calciatori con il contratto in scadenza nel 2027, in particolare Provedel, Romagnoli e Gila sono dei totem della rosa. I due difensori sono da tempo con le valigie in mano. L’estremo difensore biancoceleste ha diversi estimatori in Italia, Inter, Atalanta e Bologna su tutte. Potrebbero lasciare Formello anche Tavares, Noslin, Dia e Isaksen.

Sulla base di una prima valutazione della rosa, servirebbero almeno 3-4 acquisti. Un difensore centrale, una mezzala, un trequartista e un centravanti vero, che possa raggiungere con costanza la doppia cifra.

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