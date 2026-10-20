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Fabiani: “Belahyane ha una visione di gioco innata”

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2 ore ago

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Fabiani intervista Belahyane

Reda Belahyane riceve i complimenti del ds Angelo Fabiani: in una lunga intervista concessa ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista marocchino è stato indicato come caso emblematico di calciatore rivitalizzato dalla cura Gattuso.

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Le parole di Fabiani nell’intervista su Belahyane

“Belahyane lo conoscevamo, l’abbiamo seguito, l’abbiamo osservato molto prima ancora di prenderlo alla Lazio e sapevamo fin da subito che è quel tipo di giocatore che si definisce un prestativo. Lui nei 90 minuti porta a casa sempre la prestazione, non sarà mai un 7, un 8, ma non sarà mai neanche un 5. Lui si staziona e porta via a casa la prestazione. Lui sembra leggerino, sembra debole, ma in realtà ha una capacità interdittiva, una capacità d’azione. Poi ha una cosa straordinaria che è una cosa innata, la visione di gioco. Lui sa sempre cosa fare con il pallone, sa trovare sempre la giocata giusta, certamente ci troviamo di fronte a un ragazzo giovane, a un 2004, con grossi margini di miglioramento e con Gattuso sta trovando un equilibrio inaspettato, però farà parlare di sé sicuramente perché è un 2004”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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