INTERVISTE
Fabiani: “Non ho mai dimenticato le mie origini: a Cerveteri ho molti amici”
Il ds della Lazio, Angelo Fabiani è tornato a Cerveteri, città da cui proviene, in occasione della Festa degli Angeli Ceretani, dedicata al ricordo dei giovani locali scomparsi; in loco ha concesso un’intervista al quotidianolavoce.it. Il dirigente biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai suoi inizi e al suo legame con il paese ove è nato.
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L’intervista a Fabiani a Cerveteri, sua città d’origine
“Il calcio mi ha portato a vivere in altre città, da Trieste a Messina, ma senza mai dimenticare le mie radici. Qui ho tanti amici, mi lega un cordone ombelicale. Mi sento cerveterano e seguo attraverso giornali e siti la squadra: mi fa piacere vederla al primo posto”.
“Quando il Cerveteri giocava in Serie C2, ottenni la promozione nei professionisti all’Astrea, per poi passare al Grosseto, dove ho vinto il mio primo campionato e da cui è iniziato il mio percorso verso club di Serie B e A. Voglio bene a questa città, stare qui per questa nobile causa mi riempie di felicità. Il vero Fabiani era mio fratello Luigino”.
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