Fabiani: “Gattuso? C’è sempre stata l’idea di portarlo alla Lazio”

Durante una lunga intervista concessa ai microfoni di Lazio Style Channel, Angelo Floriani ha raccontato i retroscena dietro l’arrivo alla Lazio di Gennaro Gattuso: il suo approdo era nell’aria già da tempo, è stata perciò sufficiente una stretta di mano.

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Le parole di Fabiani nell’intervista sull’arrivo alla Lazio di Gattuso

“Come ha detto anche Rino, c’è stata sempre nell’aria questa idea di approdare alla Lazio. Come è nata? L’indomani della separazione con Maurizio siamo andati su Rino, è bastata una stretta di mano. A lui piacciono le sfide, fa parte del suo carattere. C’è stata subito un’intesa con la società, con il presidente, con il sottoscritto e ci siamo messi al lavoro. L’etichetta di motivatore? Lui bleffa un po’. Al di là dell’aspetto tecnico-tattico, perché poi ad oggi questa squadra diverte anche, ti appassiona, ha delle idee chiare. I ragazzi stanno incarnando il suo spirito battagliero. Rino è tra i più amati in Italia per le sue gesta in Nazionale e per le vittorie. È un gladiatore da battaglia. E chissà, credo che la squadra voglia emularlo da questo punto di vista. Domenica la squadra ha finito con 31-32 km/h come media, questo significa che i ragazzi fanno due-tre metri in più rispetto al passato. Stanno prendendo molto da lui. Lui incarna l’umiltà e il senso del sacrificio per quello che ha fatto nel mondo del calcio, è un uomo impostato e d’altri tempi. E trasmette tutto ai giocatori”.

Sulla mentalità di Gattuso

“Gattuso incarna il concetto in base al quale vive le sconfitte alla stessa maniera con cui vive la vittoria, cioè con massimo equilibrio e massima serenità, perché da una sconfitta devi trarre dei spunti positivi, così come da una vittoria devi trarre dei spunti negativi. Per cui è un uomo, un allenatore navigato. Oltre a essere stato un grande calciatore sta dimostrando di essere un allenatore di grandissime capacità, soprattutto morali. È vero, è molto strutturato in tutti gli aspetti”.

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