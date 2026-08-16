Fabiani: “Vogliamo far bene, abbiamo rinnovato molto”

Il direttore sportivo Angelo Fabiani, prima della sfida di Coppa Italia Lazio Mantova, ha concesso un’intervista a Sport Mediaset nella quale ha fatto anche un punto sulla situazione in casa biancoceleste.

Leggi anche: “Zaccagni: “Siamo pronti per iniziare!”

L’intervista a Fabiani prima di Lazio Mantova di Coppa Italia

“Si riparte con l’intenzione di fare bene, abbiamo rinnovato qualcosa partendo dal mister, Gattuso ci ha portato una ventata di ottimismo. Scherzando con Gattuso abbiamo detto che dovevamo fare attaccante e difensore e abbiamo chiuso con il centrocampista. Ci sono giocatori che vogliono aspettare e altri che hanno altre ambizioni. Da qui alla fine cercheremo di fare quello che ci siamo ripromessi di fare”.

Fabiani su Gattuso

“L’abbiamo trovato più motivato di prima, era un combattente nato il suo soprannome è Ringhio. Ha portato grande entusiasmo e professionalità, ci appoggiamo molto a Rino”.

Fabiani sulle cessioni

“Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri calciatori, è chiaro che su alcuni nomi c’è un veto a prescindere mentre altri possono rappresentare un’uscita, ma non è subordinata l’uscita all’entrata, bisogna muoversi con delle technicality, cosa che abbiamo fatto con Frattesi”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP