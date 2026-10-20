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Fabiani: “Mandas? L’hanno scorso ho sbagliato”

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2 ore ago

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Fabiani intervista Mandas

In una lunga intervista concessa a Lazio Style Channel, il ds biancoceleste Angelo Fabiani si è soffermato su Christos Mandas: secondo lui, mandarlo a fare esperienza in Inghilterra è stata una scelta errata.

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Le parole di Fabiani nell’intervista su Mandas

“Mandas? Lo scorso anno ho fatto l’errore di mandarlo all’estero, su richiesta anche del ragazzo. Qui trovava poco spazio perché c’era ancora Provedel. In Inghilterra non ha mai giocato. Quando è tornato era un po’ arrugginito, ha avuto bisogno di un po’ di tempo per riprendere quella sicurezza che ci ha dimostrato fin da quando lo seguivamo in Grecia”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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