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Fabiani da solo dietro una rete bucata a vedere Lazio Avellino, Greco: “Che tristezza” (FOTO)
Una foto sta facendo il giro del web e ritrae il Ds dei biancocelesti, Angelo Fabiani, da solo dietro una rete, a vedere la sfida amichevole tra Lazio e Avellino vinta dai padroni di casa 6-3; a tal riguardo, su X, il giornalista Stefano Greco ha commentato con grande tristezza questa foto.
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Fabiani a vedere Lazio Avellino da solo dietro una rete: la FOTO commentata da Greco
“L’immagine, tristissima, della Lazio di oggi. Fabiani solo dietro una rete (per giunta bucata) mentre assiste all’amichevole con l’Avellino, con Gattuso che in campo bestemmia intercettato in diretta dai microfoni di DAZN. Quando pensi di aver visto il peggio, loro fanno peggio!”.
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