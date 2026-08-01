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Fabiani da solo dietro una rete bucata a vedere Lazio Avellino, Greco: “Che tristezza” (FOTO)

Published

3 ore ago

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Fabiani Lazio Avellino rete bucata Greco

Una foto sta facendo il giro del web e ritrae il Ds dei biancocelesti, Angelo Fabiani, da solo dietro una rete, a vedere la sfida amichevole tra Lazio e Avellino vinta dai padroni di casa 6-3; a tal riguardo, su X, il giornalista Stefano Greco ha commentato con grande tristezza questa foto.

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Fabiani a vedere Lazio Avellino da solo dietro una rete: la FOTO commentata da Greco

L’immagine, tristissima, della Lazio di oggi. Fabiani solo dietro una rete (per giunta bucata) mentre assiste all’amichevole con l’Avellino, con Gattuso che in campo bestemmia intercettato in diretta dai microfoni di DAZN. Quando pensi di aver visto il peggio, loro fanno peggio!”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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