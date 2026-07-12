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Fabiani: “Un onore avere Gattuso alla Lazio, per lui parla la sua storia da allenatore”
Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, in apertura della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, ha così parlato del tecnico calabrese: ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Fabiani su Gattuso in conferenza stampa di presentazione
“Oltre che avere questo privilegio, per me è un onore presentare Rino Gattuso che ha ben poco da essere presentato. Per lui parla la sua storia da calciatore e da allenatore, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che l’intesa è arrivata pressoché subito, non c’è stato bisogno di giri di parole. Lo ringrazio per aver accettato questo incarico, gli diamo il benvenuto. Taglierei corto per dare la parola a Rino”.
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