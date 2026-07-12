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Fabiani: “Un onore avere Gattuso alla Lazio, per lui parla la sua storia da allenatore”

Published

1 ora ago

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Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, in apertura della conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, ha così parlato del tecnico calabrese: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Fabiani su Gattuso in conferenza stampa di presentazione

“Oltre che avere questo privilegio, per me è un onore presentare Rino Gattuso che ha ben poco da essere presentato. Per lui parla la sua storia da calciatore e da allenatore, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che l’intesa è arrivata pressoché subito, non c’è stato bisogno di giri di parole. Lo ringrazio per aver accettato questo incarico, gli diamo il benvenuto. Taglierei corto per dare la parola a Rino”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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